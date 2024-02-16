أمين عام مؤسسة زاهي حواس يحكي أسرار مصر الإسلامية لسفراء دول العالم

أصطحب الدكتور "طارق الجندي" الأمين العام لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تحت التأسيس، العديد من سفراء دول العالم والشخصيات العامة في جولة أثرية في القاهرة الإسلامية.

وأكد "الجندي" أن هذه الزيارات بمثابة تعريف للسفراء الأجانب علي تاريخ مصر الإسلامي، ونشر الثقافة والتاريخ المصري علي المستوي العالمي وترويج للسياحة المصرية.

وتهدف "مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث" أن تكون مركز إشعاع بحثي وتعليمي وتدريبي على المستوى المحلي والعربي والعالمي، قادره على نشر التراث الثقافي بين الأطفال والشباب وكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى دوره الكبير في استقطاب الخبرات في مجال الآثار والتراث الثقافي، والقيام بالعديد من الفعاليات الأثرية والعلمية والدورات المتخصصة والمنح البحثية التي تخدم البحث العلمي وتثري العمل الأثري.