الخطيب يهنئ طائرة الأهلي ببطولة كأس مصر
حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» والجهاز الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر، بعد التتويج بالبطولة الإفريقية والتأهل لمونديال الأندية، وقبلها الحصول على بطولتي الدوري والسوبر المصري وتحقيق العلامة الكاملة هذا الموسم.
وأشاد بالروح العالية للاعبين والأداء المتميز والإصرار على حصد كل البطولات والوفاء بالوعد الذي قطعه الجهاز الفني واللاعبون على أنفسهم قبل بداية الموسم. وهنأ جماهير الأهلي التي لها كل الحق أن تفخر بهذا الفريق وإنجازاته المحلية والقارية، خاصة أنها الداعم الأكبر للنادي وفرقه الرياضية.
وعبر رئيس النادي عن تقديره الخالص لمنظومة العمل والتعاون بين كافة العناصر، فضلًا عن التعامل مع كل المباريات بمنتهى الجدية، وهو الأمر الذي انعكس على الفريق وظهوره بمستوى يليق بالأهلي وقيمته في البطولات المحلية والقارية.
وقال إن الفوز بالبطولات الأربع التي شارك بها الفريق يحمل الجميع مسئولية مضاعفة، خاصة أن الأهلي دائمًا ما يبحث عن المزيد من الانتصارات والبطولات.
وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر موسم 2023/2024، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.
ونجح بتروجت في حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/1، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
كان قد تأهل الزمالك إلى نهائي البطولة، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على طلائع الجيش بنتيجة 3/2 في لقاء نصف النهائي.
على الجانب الآخر تأهل النادي الأهلي بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 3/0 في نصف النهائي الآخر.