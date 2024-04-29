إصابة ١٠ أشخاص بسبب تسرب للكلور بمحطة مياه بقنا

أصيب ١٠ أشخاص اليوم الأحد بحالة اختناق، بسبب تسرب الكلور داخل مرشح مياه في قرية المسيد، التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغا من هيئة الإسعاف بوقوع إصابات بحالة اختناق بسبب تسريب كلور داخل مرشح مياه في قرية المسيد.

و بالفحص تبين إصابة ١٠ أشخاص بحالة اختناق بسبب تسريب كلور من ماسورة داخل مرشح مياه في قرية المسيد مركز قوص، جرى نقلهم إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتى كلفت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب تسريب الكلور.

من ناحية أخرى، أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظه قنا، اليوم الأحد، عن جاهزية مديرية الشؤون الصحية بقنا لتقديم الدعم الطبي للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.

ومن جانبه قال الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه تم تجهيز عدد من المنافذ الطبية لتقديم الخدمات الوقائية للمواطنين الراغبين في السفر لآداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك من خلال تجهيز عدد من مكاتب الصحة موزعة في شمال وجنوب المحافظة لتيسير حصول المواطنين علي الخدمة اللازمة، مشيراً إلي جاهزية مكاتب صحة قنا، و نجع حمادي، قوص لإستقبال المواطنين وتلقي التطعيمات اللازمة لهم، وهي تطعيم الإلتهاب السحائي في مدة لا تقل عن ١٠ أيام من السفر لأداء الفريضة وكذا إعطاء عدد من التطعيمات الدولية للمسافرين كالإنفلونزا الموسمية ، الحمي الصفراء ، شلل الأطفال ، الكوليرا.

فيما أوضح الدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة إلي جاهزية تلك المنافذ بفريق طبي مدرب للكشف علي المواطنين وإعطاؤهم التطعيمات اللازمة من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهراً، مشيراً إلي فاعلية تلك التطعيمات وءامانها لجميع المواطنين والتي بدورها تحميهم من إنتقال الأمراض وقت تأديتهم لفريضة الحج.

وشهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة قنا .

حيث يعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مـركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية، بمشاركة أكثر من 15 شركة محلية / عالمية ، وأكثر من 1200 مهندس / عامل ، أكثر من 5000 ساعة عمل.

يعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية ، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمـركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، و توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، و توفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن المشروع القومى العملاق يؤكد أن مصر تسير على خطى واعده نحو التحول الرقمى وارضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة إليهم ، خاصه أن الدمج بين مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) بخدماتها الحديثة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الجيل الرابع والخامس التى تقدم الخدمات الحكومية على منصة واحدة والتى تم اطلاق خدماتها خلال عام 2022 وذلك للخروج بنموذج أكثر نجاحا، استكمالا لنفس المحور التكنولوجى باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة ومنصة إنترنت الأشياء وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة إلى متخذى القرار لإرضاء المواطنين.