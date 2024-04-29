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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

 كواليس جلسة استماع محمد الشيبي أمام لجنة الانضباط

الشيبي
الشيبي

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، كواليس جلسة استماع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، أمام لجنة الانضباط بشأن شكوى الأهلي ضده.

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وأكد أمير هشام عبر برنامجه على قناة النهار: "جلسة استماع الشيبي استمرت 3 ساعات أمام لجنة الانضباط، وحضر برفقته 4 محامين ولكن محامي واحد فقط تواجد معه أمام لجنة الانضباط.

وتابع هشام: "محامي اللاعب كان لديه ملف يشمل 100 ورقة بينها 15 حافة مشابهة حول العالم، في توجه اللاعبين للقضاء الخارجي".

وأضاف أمير هشام: "الشيبي أكد أن سبب لجوئه إلى النيابة العامة جاء بسبب ضعف عقوبة حسين الشحات بعد اعتدائه عليه، وأنه لاعب أجنبي وسفارته في مصر تدعمه".

واختتم: "اللاعب أكد أن سبب تراجعه عن الصلح هو ضعف العقوبة للاعب الأهلي، بالإضافة إلى أنني انتظرت في وقتها اعتذار الشحات في بيان رسمي، وهو ما لم يحدث".

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