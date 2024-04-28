«محدثو مصر عبر العصور ومروياتهم» رسالة ماجستير بأزهر الزقازيق للمعيدة نشوى عبدالعزيز

ناقشت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالزقازيق، رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة نشوى عبدالعزيز المتولي، المعيدة بقسم الحديث وعلومه بكلية حياة أبو غالي الأزهرية للبنات بمدينة العاشر من رمضان، وكانت بعنوان «محدثو مصر عبر العصور ومروياتهم».

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمود عمر هاشم أستاذ الحديث وعلومه وأول عميد لكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالزقازيق، والتي أقيمت فيها المناقشة «مناقشًا من الداخل» والدكتور عبدالغفار عبدالستار أستاذ الحديث وعلومه «مناقشًا خارجيًا»، والدكتور محمد سليم استاذ مساعد الحديث وعلومه «مشرفا عاما».

وقررت اللجنة منح الباحثة نشوى عبدالعزيز المتولي، درجة الماجستير بإمتياز، وسط إشادة كبيرة بموضوع الرسالة وأهميتها، وذلك بحضور الشيخ سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، وهند حازم عضو مجلس النواب، وعبير عبدالعزيز عضو مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نقدر لتنمية وخدمات ذوي الهمم بمصر والعالم، وعدد من الطالبات بالكلية وأهالي الباحثة.

وكشفت الرسالة دور مصر في خدمة الإسلام والذي لم يكن متوقفا عند دفع الهجمات عن الأمة؛ وإنما شمل دورها في حمل علوم هذا الدين، ورعايتها جيلا بعد جيل، وأظهرت الرسالة دور مصر في خدمة السنة النبوية المشرفة خصوصًا عبر التاريخ، لطالما لم ينل هذا الجانب القدر الكافي من البيان والإيضاح، وكذلك ثقل هذا الدور وقدره وأثره عبر الأجيال ومر القرون.

وربطت الدراسة حاضر الأمة الإسلامية بماضيها المُنير؛ عبر إلقاء الضوء على جهود المتقدمين والمتأخرين من أهل الإسلام في مصر في خدمة هذا الدين، سواء كانوا من أهلها أو ممن نزلوها، وكانت لهم مصر موطئا لتلقي الحديث أو ادائه، مع إيضاح إسهامات هؤلاء المحدثين في حفظ السنة؛ بحصر مروياتهم ودراستها، للوقوف على مدى رعايتهم لهذا الشأن، وإفادتهم للإسلام والمسلمين، وهو الشأن نفسه الذي يظهر دور مصر عبر القرون، مع الوصول إلى حكم مؤكد على من يختلف في القول من هؤلاء الرواه جرحًا أو تعديلًا ، بعد حصر مروياتهم ودراستها والحكم عليها ومقارنتها بروايات غيرهم.

IMG-20240427-WA0062

IMG-20240427-WA0063

IMG-20240428-WA0075