غدا.. الحكم على سيدة قتلت طفلا بسبب خلافات من والديه بالجيزة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، غدا الاثنين، حكمها على سيدة لاتهامها بقتل طفل رضيع بسبب وجود خلافات سابقة بينهما وبين والد ووالدة المجنى عليه، وذلك بعد إحالة أوراقها لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها.

أحالت النيابة العامة المتهمة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمة بعد أن وجهت إليها تهمة قتل طفل عمدا، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 3193 لسنة 2023 كلى أكتوبر.



وكشف أمر الإحالة أن المتهمة قتلت الطفل المجنى عليه "صقر يوسف"، والذى لم يتجاوز شهرين، عمدا مع سبق الإصرار، لخلاف سابق فيما بينهما وبين أهليته، حيث زين لها الشيطان فكرة قتله، فعقدت العزم على إزهاق روحه، فأعدت مخططا محكما في سبيل الوصول لغايته، وأعدت سلاح الجريمة "غطاء رأس"، وانتظرت الفرصة وخلال نوم المجنى عليه ووالدته مستغرقين في سبات عميق، ضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الرأس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أكد مجري التحريات أنه بإجراء تحرياته السرية دلته بوجود خلافات سابقة بين المتهمة ووالد ووالدة الطفل المجنى عليه، وقررت الانتقام منهما وانتهزت الفرصة حال نوم والدته ضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الراس حتى تأكدت من وفاته.

ومن جهة اخرى تعرض 5 أشخاص للإصابة ، فى مشاجرة بقرية كفر الولجا بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي يفيد بوصول أشخاص مصابين فى مشاجرة وتم تقديم العلاج اللازم لهم.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين من التحريات والمعاينة إصابة أشجان.ع. ا 50 سنة، يسرية.ع. ع. ع 33 سنة، حازم. ع. ع 21 سنة، حمادة. ر. ع هم سنة مقيمين بقرية كفر الولجا وحدث المشاجرة وتعدى على الآخر وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس شاب بتهمة أستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بالخصوص

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس شاب،4أيام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامه باستعرض القوة وأطلق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة الخصوص، تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود معلومات للمقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بقيام شاب باطلاق اعيرة نارية بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، قيام شاب يبلغ من العمر 24 عام، بحيازة سلاح ناري "طبنجة"، وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الأمير دائرة القسم واستعراض القوة وترويع المواطنين، بسبب الخلاف علي عقار.

وقام رجال المباحث علي الفور بضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.