تغير دور المعلمين في نظام التعليم الجديد 2.0

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تغيير دور المعلمين لطلاب المدارس في نظام التعليم الجديد 2.0.

ويطبق نظام التعليم الجديد 2.0 على طلاب المرحلة الابتدائية بجميع صفوفها في العام الدراسي الحالي 2023-2024، ويتطلب إعداد المعلمين بشكل يتوافق مع الفلسفة الجديدة للتطوير.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن دور المعلمين تغير ليصبح منظم وموجه ومقوّم للعملية التعليمية بدلا من مجرد ملقن.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المعلمين هم القوة الدافعة للتعلم، مؤكدًا أن الوزارة تعقد تدريبات موسعة لهم على نظام التعليم الجديد.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى دور الأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في أساليب ترقي المعلمين، والتنسيق بين كليات التربية والمدارس، واعتماد برامج التنمية المهنية، بعناصرها الثلاثة، وهي: المدرب ومكان التدريب والحقائب التدريبية.

آلية اختيار المعلمين الجدد

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إعداد آلية دقيقة لاختيار المعلمين الجدد بشكل يتناسب مع فلسفة نظام التعليم الجديد والتطوير التكنولوجي في المدارس.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحرص الوزارة على الحفاظ على أنسنة التعليم والقيم الوجدانية والأخلاقية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حرص الوزارة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة واستغلالها فى تطوير المنظومة التعليمية كأحد أهم الآليات التى تركز عليها بالتوازى مع تطوير جميع الجوانب الأخرى للمنظومة.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخبرة الوزارة في ميكنة امتحانات مرحلة الثانوية العامة وإنشاء بنوك الأسئلة.

وألمح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوى، وإضافة بعض المحاور المهمة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك حقيبة تدريبية لتأهيل المعلمين الجدد معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيًدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تدريبات المعلمين الجدد تنعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة.

