الأول فى القروض المشتركة خلال الربع الأول 2024
«الأهلى المصرى» يدير ويرتب ويسوق ست صفقات بقيمة 19 مليار جنيه
أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى الربع الأول من عام 2024 مستمرة بتحقيق نتائج متميزة على الصعيد المحلى والدولي، هذا ما تؤكده نتائج التقييم ربع السنوى الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة، والذى اظهر حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسى وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة. كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الثانى كوكيل للتمويل وبنك المستندات والمركز الخامس كمسوق للقروض المشتركة والمركز السادس كمرتب رئيسى على مستوى قارة أفريقيا، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الرابع كوكيل للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلى المصرى إدارة وترتيب وتسويق ست صفقات تمويلية وذلك بقيمة إجمالية بحوالى 18.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024. أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولى على ريادة البنك فى مجال القروض المشتركة فى مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتى انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيام البنك الأهلى المصرى بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التى تؤدى لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري، فى مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البترول، التطوير العقارى والمقاولات، بناء السفن والقاطرات، مما يساهم بشكل إيجابى فى دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة فى مختلف المجالات، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ان ذلك النجاح يأتى على الرغم من التحديات الكبيرة التى شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصرى والعالمى. ومن جانبه أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى عن اعتزازه باستمرار البنك فى تحقيق تلك المكانة المميزة فى أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدا على أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستندًا فى ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التى تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى المصرى على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية، عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتى تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادى لكل مشروع، مؤكدا أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى. وأضاف شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى أن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية الأخرى الذى يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة فى مصر وقدرة القطاع المصرفى على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس صلابة القطاع المصرفى المصري، وأضاف أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التى استطاعت بحرفية إبرام صفقات تمويلية فى عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة. وأشار أحمد السرسى رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى إلى أن نجاح البنك فى إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات، بما يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء وتمويل العديد من المشروعات الكبرى فى عدة قطاعات.