«الأهلى المصرى» يدير ويرتب ويسوق ست صفقات بقيمة 19 مليار جنيه

الأول فى القروض المشتركة خلال الربع الأول 2024

أنهت‭ ‬القروض‭ ‬المشتركة‭ ‬بالبنك‭ ‬الأهلى‭ ‬المصرى‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مستمرة‭ ‬بتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلى‭ ‬والدولي،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬تؤكده‭ ‬نتائج‭ ‬التقييم‭ ‬ربع‭ ‬السنوى‭ ‬الذى‭ ‬أعدته‭ ‬مؤسسة‭ ‬بلومبرج‭ ‬العالمية‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بأداء‭ ‬القروض‭ ‬المشتركة،‭ ‬والذى‭ ‬اظهر‭ ‬حصول‭ ‬البنك‭ ‬الأهلى‭ ‬المصرى‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬كأفضل‭ ‬بنك‭ ‬فى‭ ‬السوق‭ ‬المصرفية‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬قيامه‭ ‬بالأدوار‭ ‬المختلفة‭ ‬سواء‭ ‬كوكيل‭ ‬التمويل‭ ‬ومرتب‭ ‬رئيسى‭ ‬وبنك‭ ‬المستندات‭ ‬ومسوق‭ ‬للقروض‭ ‬المشتركة‭.‬ كما‭ ‬أظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أيضا‭ ‬حصول‭ ‬البنك‭ ‬الأهلى‭ ‬المصرى‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثانى‭ ‬كوكيل‭ ‬للتمويل‭ ‬وبنك‭ ‬المستندات‭ ‬والمركز‭ ‬الخامس‭ ‬كمسوق‭ ‬للقروض‭ ‬المشتركة‭ ‬والمركز‭ ‬السادس‭ ‬كمرتب‭ ‬رئيسى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قارة‭ ‬أفريقيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬كبنك‭ ‬المستندات‭ ‬والمركز‭ ‬الرابع‭ ‬كوكيل‭ ‬للتمويل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التمويل‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى،‭ ‬حيث‭ ‬استطاع‭ ‬البنك‭ ‬الأهلى‭ ‬المصرى‭ ‬إدارة‭ ‬وترتيب‭ ‬وتسويق‭ ‬ست‭ ‬صفقات‭ ‬تمويلية‭ ‬وذلك‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬بحوالى‭ ‬18‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬ أكد‭ ‬هشام‭ ‬عكاشة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلى‭ ‬المصرى‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬التقييم‭ ‬تعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬دولية‭ ‬ذات‭ ‬ثقل‭ ‬ومصداقية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولى‭ ‬على‭ ‬ريادة‭ ‬البنك‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬القروض‭ ‬المشتركة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وأفريقيا‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬يأتى‭ ‬انعكاسا‭ ‬لحرص‭ ‬البنك‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬اللازمة‭ ‬للمشروعات‭ ‬الكبرى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيام‭ ‬البنك‭ ‬الأهلى‭ ‬المصرى‭ ‬بترتيب‭ ‬وإدارة‭ ‬وتسويق‭ ‬صفقات‭ ‬القروض‭ ‬المشتركة‭ ‬ذات‭ ‬الجدارة‭ ‬الائتمانية‭ ‬والجدوى‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المرتفعة‭ ‬التى‭ ‬تؤدى‭ ‬لزيادة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬المصري،‭ ‬فى‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحيوية‭ ‬مثل‭ ‬البترول،‭ ‬التطوير‭ ‬العقارى‭ ‬والمقاولات،‭ ‬بناء‭ ‬السفن‭ ‬والقاطرات،‭ ‬مما‭ ‬يساهم‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابى‭ ‬فى‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للبلاد‭ ‬وتوطين‭ ‬الصناعة‭ ‬فى‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للشباب‭ ‬المصرى‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬النجاح‭ ‬يأتى‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التى‭ ‬شهدتها‭ ‬مصر‭ ‬والعالم‭ ‬خلال‭ ‬الفترات‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتبعاتها‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصرى‭ ‬والعالمى‭.‬ ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬يحيى‭ ‬أبو‭ ‬الفتوح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلى‭ ‬المصرى‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬باستمرار‭ ‬البنك‭ ‬فى‭ ‬تحقيق‭ ‬تلك‭ ‬المكانة‭ ‬المميزة‭ ‬فى‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬بالبنك،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬يولى‭ ‬صفقات‭ ‬القروض‭ ‬المشتركة‭ ‬عناية‭ ‬فائقة،‭ ‬مستندًا‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬شبكة‭ ‬العلاقات‭ ‬القوية‭ ‬والمتنامية‭ ‬التى‭ ‬تربط‭ ‬البنك‭ ‬بالبنوك‭ ‬المحلية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التمويل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬التى‭ ‬تتوافر‭ ‬لديها‭ ‬الثقة‭ ‬فى‭ ‬قدرة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلى‭ ‬المصرى‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬وإدارة‭ ‬الصفقات‭ ‬الكبرى‭ ‬بمهنية‭ ‬وحرفية،‭ ‬عالية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬رأسمالية‭ ‬ضخمة‭ ‬وقوية‭ ‬تسمح‭ ‬للبنك‭ ‬بتوفير‭ ‬التمويلات‭ ‬اللازمة‭ ‬والتى‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬وطبيعة‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادى‭ ‬لكل‭ ‬مشروع،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬تعد‭ ‬بمثابة‭ ‬حافز‭ ‬للعاملين‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المكانة‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬لدعم‭ ‬المشروعات‭ ‬الكبرى‭.‬ وأضاف‭ ‬شريف‭ ‬رياض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذى‭ ‬للائتمان‭ ‬المصرفى‭ ‬للشركات‭ ‬والقروض‭ ‬المشتركة‭ ‬بالبنك‭ ‬الأهلى‭ ‬المصرى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المكانة‭ ‬تعكس‭ ‬احترافية‭ ‬البنك‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬وإدارة‭ ‬القروض‭ ‬المشتركة‭ ‬فى‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الفعال‭ ‬والمثمر‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬البنوك‭ ‬المصرية‭ ‬الأخرى‭ ‬الذى‭ ‬يعكس‭ ‬أيضا‭ ‬التفاهم‭ ‬والتناغم‭ ‬وقوة‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬البنوك‭ ‬العاملة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وقدرة‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفى‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬السيولة‭ ‬النقدية‭ ‬لمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬صلابة‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفى‭ ‬المصري،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬يعتبر‭ ‬تتويجا‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المختصين‭ ‬وفرق‭ ‬العمل‭ ‬بالبنك‭ ‬التى‭ ‬استطاعت‭ ‬بحرفية‭ ‬إبرام‭ ‬صفقات‭ ‬تمويلية‭ ‬فى‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مختلفة‭ ‬ومتكاملة‭.‬ وأشار‭ ‬أحمد‭ ‬السرسى‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬تمويل‭ ‬القروض‭ ‬المشتركة‭ ‬بالبنك‭ ‬الأهلى‭ ‬المصرى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬البنك‭ ‬فى‭ ‬إبرام‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬التمويلية‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬فاعلية‭ ‬القروض‭ ‬المشتركة‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬المتنوعة‭ ‬للعملاء‭ ‬وتمويل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬الكبرى‭ ‬فى‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭.‬



