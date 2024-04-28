الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نيفين عثمان تستقبل أبناء العاملين بالطفولة والأمومة الذين توفوا أثناء تأدية عملهم 

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبلت المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الأطفال أبناء العاملين الذين توفاهم الله أثناء تأدية عملهم بالمجلس. 

txt

القومي للطفولة والأمومة تقيم  فاعليات للأطفال بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم

txt

تعاون مشترك بين القومي للطفولة والأمومة والتضامن الاجتماعي لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل

txt

القباج والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ببحثان التعاون المشترك

txt

وزير التنمية المحلية يبحث مع الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة التعاون المشترك

وأعربت "عثمان"  عن سعادتها باستقبال الأطفال، لافتة إلى أن المجلس حرص على  أن يكرمهم وفاء منه لأبائهم الذين كانوا يعملون بالمجلس وأفنوا حياتهم في العمل من أجل هذا الكيان وأدوا واجبهم نحوه بكل اخلاص وتفان ولم يبخلوا بجهدهم ابدا نحوه، مؤكدة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن ينسى أبنائه ابدا. 

 

ومن جانبهم توجه الأطفال وأمهاتهم  بخالص الشكر والتقدير إلى المهندسة نيفين عثمان على هذه اللافتة الإنسانية معربين عن سعادتهم لمقابلتها ولحرص المجلس واهتمامه بأبناء العاملين به، وفي نهاية اللقاء أهدت أمين عام المجلس الأطفال بعض الهدايا العينية.

الجريدة الورقية