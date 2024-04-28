نيفين عثمان تستقبل أبناء العاملين بالطفولة والأمومة الذين توفوا أثناء تأدية عملهم 

استقبلت المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الأطفال أبناء العاملين الذين توفاهم الله أثناء تأدية عملهم بالمجلس.

وأعربت "عثمان" عن سعادتها باستقبال الأطفال، لافتة إلى أن المجلس حرص على أن يكرمهم وفاء منه لأبائهم الذين كانوا يعملون بالمجلس وأفنوا حياتهم في العمل من أجل هذا الكيان وأدوا واجبهم نحوه بكل اخلاص وتفان ولم يبخلوا بجهدهم ابدا نحوه، مؤكدة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن ينسى أبنائه ابدا.

ومن جانبهم توجه الأطفال وأمهاتهم بخالص الشكر والتقدير إلى المهندسة نيفين عثمان على هذه اللافتة الإنسانية معربين عن سعادتهم لمقابلتها ولحرص المجلس واهتمامه بأبناء العاملين به، وفي نهاية اللقاء أهدت أمين عام المجلس الأطفال بعض الهدايا العينية.