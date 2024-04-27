الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للطفولة والأمومة تقيم  فاعليات للأطفال بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تنفيذ عدة فاعليات للأطفال بنادي ٦ اكتوبر الرياضي، في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، جاء ذلك بمشاركة 250طفل وأمهاتهم. 

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وصرحت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يحرص على مشاركة الأطفال في كافة الفاعليات التي تخصهم، وأن هذا اليوم هو سبيل لإسعاد الأطفال وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، من خلال تنفيذ الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية.

فاعليات ترفيهية وتوعوية وفقرات فنية

 

تخللت الاحتفالية عدة فاعليات ترفيهية وتوعوية وفقرات فنية، وعروض مسرحية، ومسرح العرائس، والرسم والتلوين. كما تم تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي كدوائر الحكي، والمسرح التفاعلي وحوار الأجيال. 

 

تضمنت فاعليات الاحتفالية أيضا عدة أنشطة لرفع وعي الأمهات بأهمية التربية الإيجابية وأفضل الطرق والوسائل البديلة عن العنف في تربية الأبناء، وكيفية حمايتهم على الانترنت وقواعد تواجد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات المقدمة من خط نجدة الطفل 16000 وكيفية التواصل معه للدعم والمشورة.

وفي نهاية الاحتفالية تم عقد مسابقات للأطفال وتوزيع هدايا وجوائز عينية حازت على اعجاب الأطفال.

الجريدة الورقية