جيرونا ممنوع من اللعب على ملعبه في دوري الأبطال الموسم المقبل

أكد بيير جوارديولا رئيس نادي جيرونا الأسباني وشقيق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشيستر سيتي الأنجليزي ان قواعد الأتحاد الأوربي لكرة القدم ومواصفات الملاعب التي تستضيف مباريات بطولة دوري أبطال أوربا ربما تمنع فريقه من اللعب على ملعبه في بطولة دوري أبطال أوربا الموسم المقبل .

واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكاتالونية ان الأتحاد الأوربي سيتخذ قراره بخصوص ملعب جيرونا ستاديو مونتيليفي خلال الأيام القليلة القادمة وهو الملعب الذي يتسع إلى ١٤ الف متفرج وفي حالة إزالة المدرجات المؤقتة تنخفض سعة الملعب إلى ٩ آلاف متفرج .

وقال بيير جوارديولا في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو : ندرس حاليا البدائل حال رفض الأتحاد الأوربي إقامة المباريات في الملعب. البديل حاليا هو ملعب برشلونة نحم لا نرغب في هذا الاختيار لكن سنرى الافضل لما عند صدور قرار الأتحاد الأوربي.

يذكر ان جيرونا سيواجه برشلونة في مباراته القادمة في بطولة الدوري الأسباني وهي المباراة التي تحسم صاحب المركز الثاني في الدوري الأسباني بعدما حسم ريال مدريد لقب الدوري الأسباني لهذا الموسم .