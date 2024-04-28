حلوى سريعة| طريقة عمل بسكويت القهوة لسناك لذيذ

تعد القهوة من أهم المشروبات الصباحية شهرة حول العالم، فمذاقها الرائع ورائحتها القوية كفيلة بأن تمنحك صباحًا هادئًا ومزاجًا جيدًا طوال اليوم.

ويحرص، عشاق القهوة، على إضافتها إلى الحلويات المختلفة التي يعدونها في المطبخ، خاصة الكعكات والكوكيز والبسكوت، ليستمتعوا بمذاق القهوة بشكل أكبر، وفي السطور التالية، نقدم لكم طريقة عمل بسكويت القهوة سريعة الذوبان.

طريقة عمل بسكويت القهوة سريعة الذوبان

المقادير

- دقيق : كوبان ونصف

- الزيت : نصف كوب

- الكاكاو : ملعقة كبيرة (خام)

- سمن : نصف كوب

- سكر البودرة : ثلاث أرباع الكوب

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة

- ملح : رشة

طريقة التحضير

في وعاء عميق، ضعي السمن والزيت، ثم أضيفي السكر واضربي المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي.

أضيفي الكاكاو والقهوة سريعة الذوبان وقلبي المزيج جيداً، ثم أضيفي الدقيق والملح، وقلبي حتى تتكون لديكِ عجينة متماسكة، واعجنيها لمدة ثلاث دقائق.

شكلي العجينة على شكل بيضاوي، ثم اصنعي شقاً في كل واحدة لتشبه حبوب القهوة.

ضعي ورق الزبدة في صينية الفرن ثم رصي عجينة بسكويت القهوة، وأدخلي الصينية للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، ولمدة 15 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن، واتركي البسكويت يهدأ ويبرد تماماً، ثم يُقدم.

فوائد الكاكاو

فوائد الكاكاو للمناعة وفي محاربة السرطان

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الكاكاو له تأثير تنظيمي على الجهاز المناعي، كما أن الكاكاو يقوم بحماية الحمض النووي من المواد المؤكسدة وبالتالي محاربة السرطان، ويعتقد العلماء أن سبب هذا التأثير هو أيضاً وجود مادة الفلافانول المضادة للأكسدة.

ولكن الدراسات على البشر أظهرت نتائج متضاربة بالنسبة لتأثير الكاكاو على السرطان، بالتالي فإن تأثير الكاكاو على السرطان يحتاج لدراسة أكثر من العلماء.

الوقاية من الإمساك

الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا خلال الحمل بسبب البروجيسترون، قد يساعد الكاكاو في تخفيف الإمساك وتعزيز وظيفة الأمعاء وتقليل آلام الجهاز الهضمي.

تحسين المزاج

تحتاج النساء بعد مشقة يوم طويل مرهق نفسيًا وجسديًا إلى مشروب محسن للمزاج، يحتوي الكاكاو على التريبتوفان الذي يدخل في تكوين هرمون السعادة السيرتونين، كما يحتوي على الكافيين، كل ذلك يجعله مقاومًا للاكتئاب ومحسنًا للمزاج.

المساعدة على التخسيس

تفيد بعض الدراسات إلى أن تناول الكاكاو الخام له دور في فقدان بعض الوزن الزائد، إذ إنه ينظم الشهية، ويحسن الأيض.

فوائد الكاكاو للشعر

يحتوي الكاكو على المغنيسوم الذي يساعد في تجدد ونمو الخلايا، كما أن له تأثير مضاد للالتهاب ويساعد على إصلاح بعض الأضرار في الخلايا خصوصاً في بصيلات الشعر، لذلك يساعد تناول الكاكاو على نمو الشعر الصحي من الجذور خصوصاً بعد انقطاع الحيض.

فوائد الكاكاو للمراة الحامل

يحتوي الكاكاو على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة، بالتالي فإن هناك العديد من فوائد الكاكاو للنساء الحوامل، لذلك فإنه يسمح بتناول كوب واحد من مشروب الكاكاو الساخن يومياً فقط.