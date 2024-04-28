الأربعاء.. عرض" ملح الجبل" بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر الأربعاء المقبل ا مايو امسية سينمائية يعرض فيها فيلم "ملح الجبل " للمخرج الراحل طارق الميرغني.

الفيلم من أنتاج المركز القومي للسينما وينتمي إلي نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة ويتناول حياة العمال بإحدي القري في صعيد مصر وما يواجهونه من صعاب حتي يستخرجوا الملح من الجبل .

وكان قد أشار د.حسين بكر في وقت سابق إلي البصمات الهامة التي وضعها المخرج الراحل طارق الميرغني بالسينما التسجيلية والروائية من خلال مشواره الفني الحافل .

يشرف علي اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف. .

جدير بالذكر ان العرض سيقام الأربعاء ١ مايو في تمام السابعة مساء بمركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.