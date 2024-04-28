غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بسمالوط

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية، لتقديم الخدمات والرعاية الصحة لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، حيث تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الإثنين قافلة طبية علاجية بقرية جبل الطير بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 29 و30 إبريل الجاري.

وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات ، مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة .

وكانت مديرية الصحة بالمنيا ، قد قامت بتنفيذ قافلة طبية بقرية الفقاعي ، إحدى قرى مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور الد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، وبرئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، حيث تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية الفقاعي بمركز أبو قرقاص ، خلال يومى 24 و 25 من أبريل 2024 ، وتم توقيع الكشف الطبى علي 1415 حالة مترددة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات .

واوضح الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، ان توزيع الحالات شمل ، عدد 286 حالة جراحة ؛ 359 حالة اطفال ؛ عدد 267 باطنة ؛ عدد 82 نساء ؛ عدد 78 اسنان ؛ عدد 200 جلدية ؛ 114 أنف وأذن ؛ 29 تنظيم اسرة ، عمل عدد 159 تحاليل مختلفة ، وعمل 7حاله موجات صوتية و 8 حالة اشعة عادية ، كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 71 متردد و خلع اسنان لعدد 14 حالات بعيادة الاسنان، تحويل للمستشفى عدد 5 حالة لإستكمال العلاج ، و عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 109 متردد