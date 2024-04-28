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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يحقق المركز الثالث بالدوري الممتاز لـ تنس الطاولة

إنبي
إنبي

نجح الفريق الأول لسيدات تنس الطاولة بنادى إنبى في تحقيق المركز الثالث خلال الدورة المجمعة الأولى للدورى الممتاز " أ " والتى أقيمت فاعليتها بملاعب هيئة قناة السويس خلال الفترة من 22 إلى 25 إبريل.

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واستطاع فريق السيدات تقديم أداء مميز وإستثنائى خلال أول مشاركة بالدورة المجمعة وحصد المركز الثالث، وذلك بعد تغلبه على فرق سبورتنج وإستاد المنصورة والعبور وجزيرة الورد وبتروجت، والهزيمة من فريقى الزمالك والأهلى فقط .

بينما مع إنتهاء الدورة المجمعة يأتى فريق الزمالك فى المركز الأول ثم الأهلى فى المركز الثانى وإنبى فى المركز الثالث وبتروجت فى المركز الرابع .

وكان فريق تنس الطاولة للسيدات بنادى إنبى قد تم إنشاؤه وتكوينة العام الماضى ، لينجح الفريق البترولى فى الصعود للدورى الممتاز ليشارك هذا العام لأول مرة.

الجدير بالذكر أن الدورة المجمعة هذا العام تعتبر من أقوى الدورات المجمعة التى أقيمت خلال السنوات الماضية، نظرا للمنافسة الشرسة والقوية من كافة الفرق، وذلك بمشاركة العديد من اللاعبين المحترفين المميزين.

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