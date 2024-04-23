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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صلاح محسن يقود هجوم المصري البورسعيدي أمام فاركو بدوري نايل

صلاح محسن
صلاح محسن

أعلن على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي التشكيل الأساسي لمواجهة فاركو على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز .

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في مركز حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – عمرو موسى – عمرو سعداوي.

في خط الوسط: معتز زدام – محمود حمادة - ميدو جابر – محمد الشامي – جيلاس قناوي.

في خط الهجوم: صلاح محسن.

دكة بدلاء المصري : " عصام ثروت ، حسين السيد ، فخر الدين بن يوسف ، أمادو بأه، حسين فيصل ، ايزي ايميكا، حسن على ، محمد طارق ، أحمد فؤاد. 

ويحتل المصرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة ، فيما يتواجد فاركو في المركز الـ 16 برصيد 12 نقطة.

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