محافظ الدقهلية يكلف بمعاينة محطة الطاقة الشمسية بجمصه

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،المهندسه شيماء الصديق مدير عام المرافق والبنية التحتية بالمحافظة للقيام بالمعاينة علي الطبيعة لمحطة الطاقة الشمسية بجمصه، واوضح"مختار"ان المعاينة تستهدف متابعة اعمال الصيانه الجاري تنفيذها حاليا لرفع كفاءة المحطة واصلاح الاعطال وذلك بتكلفة تقديرية 4 مليون جنيه بتمويل من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023.

واشار"مختار"ان المحطة تعتبر احد المشروعات الكبري بالدقهلية تم تنفيذها عام 2016 بتكلفة اجمالية قدرها 18 مليون جنيه كمصدر نظيف لانتاج الكهرباء باجمالي 1 ميجا وات الطاقه الكهربائية المنتجه منها تكفي استهلاك الاناره العامة لجمصه بالكامل.

ومن جانبها اوضحت مدير عام المرافق والبنية التحتية بالمحافظة انه تنفيذا لتكليفات" محافظ الدقهلية" فقد تمت المعاينة علي الطبيعة لمحطة الطاقة الشمسية بجمصه لمتابعه اصلاح الاعطال والتأكد من تشغيلها بالكفاءه المطلوبه بما يضمن استدامة الانتاج والاستفاده منه وترشيد للطاقة والاعتماد علي الطاقه النظيفة ويتم تنفيذ اعمال الصيانة المطلوبة بمعرفه الهيئة العربيه للتصنيع الشركه العربيه للطاقه المتجدده طبقا لبروتوكول التعاون الموقع في هذا الشأن.

وذ لك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيزا لجهود الدولة المصرية لتوفير بيئة نظيفة من خلال مصادر الطاقة النظيفة وفي إطار توصيات مؤتمر تغير المناخ COP 28،وتنفيذاً لرؤية مصر 2030،وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنه في هذا الشأن.