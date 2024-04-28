تناول الإسبرين يوميًا يمنع الإصابة بمرض قاتل.. طبيبة تكشف مفاجأة

أثبتت دراسة إيطالية حديثة أن تناول الاسبرين يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، حيث استندت إلى تحليل عينات أنسجة من 238 مريضا بسرطان القولون.

فوائد تناول الاسبرين يوميًا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين استخدموا الاسبرين بانتظام كان لديهم مستويات أعلى من بروتين مرتبط بنشاط الخلايا المناعية العالي، وعددا أقل من الخلايا السرطانية حول العقد الليمفاوية، وعددا أكبر من الخلايا المناعية المنتشرة داخل الأورام.

وبالرغم من هذه النتائج الإيجابية، فإن الباحثين يحذرون من استخدام الأسبرين كوسيلة وقائية بسبب مخاطره المحتملة مثل قرحة المعدة والنزيف الداخلي وحتى السكتات الدماغية.

يشير الباحثون إلى أن الدراسات السابقة ربطت بين استخدام الأسبرين وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 40%، ولكن الأطباء يحذرون من استخدامه دون استشارة طبية بسبب المخاطر الجانبية المحتملة.

تعليقًا على هذه الدراسة، أشارت الدكتورة منى ريزابور، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي بجامعة كاليفورنيا، إلى أن الأسبرين قد أظهرت فعالية في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون ولكنها لا توصي باستخدامه كوسيلة وقائية للجميع حاليا بسبب المخاطر المحتملة.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.