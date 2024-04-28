وفد وزارة الشباب والرياضة يشارك في اجتماعات مناقشة تسهيل وصول اللاجئين والنازحين قسراً لسوق العمل

شارك وفد وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في اجتماعات مناقشة "تسهيل وصول اللاجئين والنازحين قسرا لسوق العمل"، بمركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من (٢١ - ٢٦) إبريل، بتورينو- إيطاليا.

تمثلت ورش العمل في مناقشة المبادرات التي تقدمها الجهات المختلفة ومنها وزارة الشباب والرياضة المصرية في دعم وصول اللاجئين لسوق العمل، والتعرف على التحديات التي تواجههم والعمل على توفير برامج تدريبية مستدامة من شأنها رفع المهارات لديهم.

كما ناقشت الجلسات أيضا سبل الدمج المجتمعي التي تمكن اللاجئين والنازحين قسراً من الانخراط في المبادرات الشبابية والاستفادة منها، واتاحة الفرصة لتعزيز التعاون مع الجهات الدولية المختلفة والتي تهتم بمجال عمل اللاجئين.

الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمات الامم المتحدة( ILO- UNHCR - UNICEF - UNFPA ) وغيرها من المنظمات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني تقدم مجموعة كبيرة من المبادرات المشتركة التي تدمج اللاجئين مع الشباب المصريين بمختلف المحافظات، ومنها" أندية البحث عن وظيفة، برنامج المساحات الآمنة للاجئين، المراكز الرقمية

والمساحات الصديقة، وبرنامج تدريبات المهارات الرقمية سيسكو".



