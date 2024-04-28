إنترميلان يهزم تورينو في الدوري الإيطالي

فاز إنتر ميلان على نظيره تورينو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.



سجل هاكان تشالهانوجولو نجم إنتر ميلان هدف التقدم لصالح فريقه في الدقيقة 56 من عمر المباراة، قبل ان يعاود الدولي التركي التسجيل ويحرز ثاني الأهداف في الدقيقة 60 ليحسم النتيجة وينتصر إنتر ميلان بنتيجة 2-0.

إنتر ميلان

وحسم إنتر ميلان بشكل رسمي لقب الدوري الإيطالي بعد فوزه على جاره ميلان في الجولة الماضية، وبات الفارق بينه وبين أقرب منافسيه 19 نقطة.



وحصد إنتر ميلان حصيلته في مسابقة الدوري الإيطالي للمرة العشرين من التاريخ ليضيف النجمة الذهبية الثانية على قميصه تحت مدربه سيميوني إنزاجي.



رفع إنتر ميلان رصيده إلى 89 نقطة بعد 34 جولة بينما توقف رصيد تورينو عند 46 نقطة في المركز العاشر في ترتيب الدوري الإيطالي.

