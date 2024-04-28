بتكلفة 3 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة منشية السادات بمدينة الزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، لخلق جو البيئي وصحي للمواطنين.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد شارعي طلبة عويضة والغشام، ثم متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارية بالشوارع الجانبية بمنطقة منشية السادات، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب 5 آلاف متر من اجمالي 14 ألف متر وبتكلفة إجمالية 3 مليون و 165 ألف جنيه تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

وشدد المحافظ، على رئيس مركز الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بمراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة، وكذلك المتابعة المستمرة ليلاً ونهاراً للشركات المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بإعداد خريطة لمنطقة شرق وغرب الغشام موضح عليها كافة المرافق والشوارع المرصوفة والشوارع التي تحتاج الى الرصف أو توصيل المرافق بها، وكذلك مراجعة المنطقة السكنية بدءاً من مسجد القدس باتجاه موقف المنصورة، لتحديد احتياجات المنطقة من الرصف وتوصيل المرافق، وذلك لإعداد المقايسات اللازمة لاستكمال أعمال الرصف والتطوير، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الباعة المفترشين حرم الطريق ومداخل الشوارع، والتنبية على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي على الرصيف لإعادة الانضباط للشارع، مشيراً الي أن المحافظة قامت بإنشاء السوق الحضاري للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والافتراش في الشوارع الرئيسية والميادين العامة للمدينة مما يشوه الشكل الجمالي والحضاري لها.

واختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الانشاء الجارية بالنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة أمام الديوان العام بتكلفة 5 مليون جنيه تخليداً لذكرى الشهداء وعرفاناً بالجميل لما قدموه فداء للوطن الغالي، مشددا على رئيس مركز الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، والزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة المعايير والاشتراطات المحددة، واضفاء لمسه جمالية وحضارية على المنطقة تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.