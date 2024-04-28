ضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر ودواجن مخالفة خلال حملات تفتيشية بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالإشتراك مع الجهات المعنية (شرطة البيئة والمسطحات المائية الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، مجالس المدن) قامت بتنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ٨ محاضر مخالفة و ضبط ١٢٥٠ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم مجمدة ودواجن ومصنعات لحوم ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية، ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.

وفي سياق متصل، احتفت مديرية الطب البيطري.أمس السبت باليوم العالمي للطبيب البيطري، والذي يُصادف السبت الأخير من شهر أبريل من كل عام، طبقاً لقرار الإتحاد العالمي للأطباء البيطريين ومنظمة صحة الحيوان.

جاء ذلك بحضور كل من: اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور عبد العليم فؤاد نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية ، ومديري الإدارات البيطرية والنوعية بالمديرية، وعدد من أساتذة كلية الطب البيطري ومعهد صحة الحيوان، وممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأطباء البيطريين والعاملين بالمديرية.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري، وسعيها الدائم للإرتقاء بمنظومة العمل، ورفع كفاءة العاملين بها، والترشح للمشاركة في مسابقة مصر للتميز الحكومي، والتي تحرص المحافظة دائماً على المشاركة فيها، وحصد الجوائز على المستويين الفردي والمؤسسي، بالإضافة إلى تعاونها مع مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام للإستفادة من كافة البرامج التدريبية التي يقدمها المركز في مختلف التخصصات، لتعود بالنفع على العاملين والذي ينعكس على تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.

ولتشجيع العاملين على الإستمرار في التزود بالعلم والمعرفة للإرتقاء بمنظومة العمل، أشار محافظ الشرقية إلى موافقة جامعة الزقازيق على حصول العاملين بالديوان العام والمجالس والمدن والأحياء والمديريات الخدمية على تخفيض بنسبة 30 % للراغبين في الإلتحاق بالدراسات العليا للحصول على درجات الدكتورة والماجستير والدبلومات المهنية ، وكذلك 5 منح إضافية بنسبة تخفيض 50 %.

قدم محافظ الشرقية الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي على المجهودات اليومية المبذولة والتي من خلالها استطاعت المحافظة للعام الثاني على التوالي الفوز في مسابقة حوافز تميز الأداء وتصنيفها ضمن المحافظات الأكثر تميزاً.