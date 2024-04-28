أزهر الشرقية: لا شكاوي في امتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الثاني بالمعاهد

أدى طلاب المعاهد الأزهرية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، أولى امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، ‏للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ/ 2023-2024م، حيث بدأت الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وانتهت في الواحدة ظهرًا، وتفقد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، ‏سير امتحانات النقل الثانوي في يومها الأول، متابعًا تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها ‏بالتعاون مع مديرية الأمن.

وتابع رئيس المنطقة الأزهرية، تشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، ‏والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة؛ بالتعاون مع مديرية الصحة، للمحافظة على أمن الجميع وسلامتهم.‏

وأوضح رئيس المنطقة أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات ‏والتأكد من انضباط اللجان ومتابعة الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل ‏على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.‏

وأدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالقسم الأدبي امتحان اليوم الأول في مادتي الفقه والتاريخ، ‏بينما أؤدى طلاب الصفين الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والكيمياء، ولم تسجل غرف المتابعة الإلكترونية أي سلبية بخصوص امتحانات اليوم الأول.

وفي سياق متصل، هنّأ الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، معاهد المنطقة، التي حصلت على الاعتماد من الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال العام الدارسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م عن الفصل الدراسي الأول.

أعرب رئيس المنطقة عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الكبير، مثمّنًا جهود القائمين على هذه المعاهد في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم الأزهري، وتحقيق التميز والجودة في جميع المجالات، كما وجه الشكر والتقدير لإدارة الجودة، والإدارة الهندسية، ورياض الأطفال، والتدريب، ومديري الإدارات التعليمية على ما بذلوه لتحقق هذا الاعتماد.

أكد رئيس المنطقة أهمية حصول المعاهد الأزهرية على الاعتماد من هيئة جودة التعليم والاعتماد؛ لما لذلك من انعكاس إيجابي على العملية التعليمية واستهدفت منطقة الشرقية الأزهرية اعتماد ثلاثون معهد بمختلف الإدارات والمراحل الدراسية، ونجحت المنطقة في اعتماد جميع المعاهد المستهدفة.