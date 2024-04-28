أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد بالمزرعة والأسواق المصرية

أسعار الدواجن اليوم.. شهدت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة والمزرعة، استقرارًا، مع تراجع بعض الانواع في الأسواق والمحلات، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 80 جنيهًا في أرض المزرعة، بينما تراجعت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 88 جنيهًا.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 80 جنيهًا و90 جنيهًا.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن.

وفي هذا السياق ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية"، التفاصيل الكاملة عن أسعار الدواجن اليوم الاحد وفقًا لما تشير إليه بورصة الدواجن، علمًا أن اسعار الفراخ البيضاء اليوم، تواصل تصددرها يوميًا محرك البحث العالمي جوجل بسبب زيادة البحث عنها من قبل المواطنين وبصورة لحظية خاصة في بورصة الدواجن اليوم، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدواجن اليوم الاحد في الاسواق والمزرعة

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 80 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

بينما تراجعت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 88 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي ثابتة لتباع بنحو 99 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 46 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15.5 جنيهًا عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.