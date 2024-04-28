طالب بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية يفوز بجائزة أفضل مشروع معمارى

أعلنت المسابقة العالمية للتصميمات المعمارية We areDesco، فوز طالب بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية بجائزة أفضل مشروع معمارى فى المسابقة .

We Are Desco

وكان الدكتورعبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، قد هنأ الطالب كريم على عنانى بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية لفوزه بالجائزة الأولى لأفضل مشروع تخرج معمارى (Baltim Culture Complex) فى المسابقة العالمية We Are Desco ضمن اكثر من 350 مشترك ونشره فى عديد من المجلات والمواقع المعمارية العالمية، وذلك تحت أشراف الدكتورة دعاء على حسن، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم كل الدعم لطلابها الموهوبين والمبدعين لرفع اسم مصر وجامعة الإسكندرية فى المحافل الدولية.

جدارية الرياضة

و في سياق اخر شارك طلاب كلية الفنون الجميلة فى تنفيذ جدارية الرياضة على حائط إستاد جامعة الإسكندرية.

يأتي ذلك فى إطار دور جامعة الإسكندرية في خدمة المجتمع، وتحت رعاية الدكتورعبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة نيفين غريب القائم بعمل عميد الكلية، أن المشروع شارك فيه 16 طالبا من طلاب قسم التصوير الجدارى بالكلية كمشروع تخرج وذلك تحت إشراف الدكتورة منى رجب، والدكتورة دنيا مدحت أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأوضحت أن المشروع يهدف إلى إعادة تدوير المواد المهملة فى الطبيعة وتحويلها لأعمال جمالية ميدانية وذلك لتحقيق مبدأ الاستدامة والإستفادة من المواد المتاحة فى الطبيعة، واضافت أنه تم استخدام الفسيفساء فى تنفيذ المشروع بالكامل، ولفتت أن طلاب الفرقة الثانية قسم الديكور بالكلية نفذوا أفكار أخرى لتحويل مخلفات بيئية من الأخشاب والخردة إلى مجسمات إبداعية بهدف استخدامها كمجسمات تجميلية للميادين فى الإسكندرية لعودة المدينة الساحلية إلى رونقها بأيدى أبنائها من الفنانين الصغار.

وفي سياق اخر في سابقة هي الاولي من نوعها اعلن مركز تميز المياه في جامعة الإسكندرية، عن فتح باب التقدم لورشة العمل الرابعة تحت عنوان (العلاقة بين المياه - الطاقة -الغذاء) والتى ستعقد في الجامعة الامريكية بالقاهرة خلال الفترة من 3-63 أغسطس 2024، باب التقدم مفتوح حتى 14 مايو2024، وتشارك جامعة الإسكندرية بمجموعه من الطلاب و الباحثين من عدد من الكليات.

