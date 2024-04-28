تجديد الرخصة الدولية لمطار القاهرة لثلاث سنوات

جددت سلطة الطيران المدنى المصرى شهادة ترخيص مطار القاهرة الدولى للعمل كمطار دولى لمدة ٣ أعوام حتى عام ٢٠٢٦، وذلك وفقا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدنى (الأيكاو) الممثلة فى سلطة الطيران المدنى المصرى طبقا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الدولى تحت رئاسة المحاسب مجدى إسحاق لتجديد الاعتماد لمطار القاهرة، والذى يأتى فى إطار جهود العاملين المستمرة لتطوير مطار القاهرة الدولى طوال السنوات الماضية، مما يجعله دائما فى مصاف المطارات الدولية المتميزة فى العالم.

رخصة تشغيل مطار القاهرة الدولى لثلاث سنوات

جدير بالذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية.