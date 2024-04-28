أسعار الأعلاف اليوم الأحد في الأسواق المصرية وعند التاجر

أسعار الأعلاف اليوم.. شهدت أسعار الاعلاف خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، استقرارًا ملحوظاً، واستقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 43,000 جنيه.

جاء ذلك في ظل ترقب الأسواق موجة تصحيح سعرية بعد تحرير سعر الصرف حيث استقرت أسعار أعلاف دواجن التسمين خلال الفتره الحالية بعد تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء وإعلان وزارة الزراعة عن الإفراج عن الخامات المستوردة.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وخيم التباين على معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ استقرت أسعار «كسب العباد 36% ودي دي جي إس والجلوتين الجلوتوفيد المحلي عند المستويات السابقة»

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاعلاف اليوم الاحد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم الاحد

الجلوتين المحلي

استقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 43,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

كما ثبت سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 10,000 جنيه للطن.

كسب العباد 36%

كما استقرت أسعار كسب العباد، ليسجل سعر الطن 17,000 جنيه.

الدي دي جي

وظلت مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، ثابتة عند 18,500 جنيه.

سعر طن العلف التسمين

بادي تسمين سوبر 23%

وسجلت أسعار الأعلاف اليوم، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» استقرارًا نحو 22,800 جنيه للطن.

نامي تسمين سوبر 21%

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارًا ليصل سعر الطن إلى 22,700 جنيه.

ناهي تسمين سوبر 19%

كما ثبت سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» لنحو 22,600 جنيه.

بادي نامي 21%

وسجل سعر طن علف «بادي نامي 21%»، ثباتًا ليصل سعره إلى 22,300 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، سبق وأكد فى تصريحات له، أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد أن الساعات الماضية شهدت تراجعا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد انخفاض الذرة والصويا.