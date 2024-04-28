وكيل تعليم الغربية يشهد ملتقى التعليم الإعدادي الثاني بشرق المحلة

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ملتقى التعليم الإعدادي الثاني لتكريم المدارس المتميزة والمدارس الممتازة خلال العام الدراسي 2023/2024، والذي يقام بمسرح مدرسة السيدة زينب الثانوية، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية.

وخلال فعاليات الملتقى تم تكريم كل من الدكتور هاني مجاهد، مدير عام إدارة شرق المحلة، الدكتورة غادة عبية، مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية، الأستاذ محمد أبو كفر، وكيل إدارة شرق المحلة، الأستاذة سحر السرجاني، مدير ادارة التخطيط بشرق المحلة، و فتحي الفوطي، مدير التعليم الاعدادي بشرق المحلة، لرحلة العطاء لهذا العام.

وتم تكريم المدارس المتميزة لهذا العام وعددها 8 مدارس، وهي؛ مدرسة السيدة عائشة ع بنات، منى عبد الله عبد الرؤوف، مدرسة محمد السعيد عبد الرازق، أمل عاطف السماحي، مدرسة محمد صلاح الدين بدمرو، ناهد إبراهيم عبد الله، مدرسة محلة أبو على ع بنات، وسام مصطفى الشربيني، مدرسة فاطمة الزهراء ع بنات، ، هالة محمد الشويحي، مدرسة السيدة زينب ع بنات، إيمان عاطف شفيق هرجة، مدرسة دمتنو الإعدادية، ثروت عطوه محمود شتا، ومدرسة مصطفى كامل المهنية، ماهر محمد على شومان.

أما المدارس الممتازة التي تم تكريمها فقد بلغ عددها 20 مدرسة، وتم منح مديري المدارس شهادات التقدير، وهم؛ حامد محمد السيد حامد، مدير مدرسة الشهيد محمد مقبل الإعدادية بنات، السيد فتحي أبو سكينة، مدير مدرسة الجمعية الإعدادية بنين، حازم صبري محمد عبيد، مدير مدرسة أسماء بنت أبي بكر ع بنات، نهلة سامي على صديق، مدير مدرسة منشأة الأمراء الإعدادية بنين، سحر صلاح الدين، مدير مدرسة صقر قريش الإعدادية المشتركة، صلاح عبد الفتاح، مدير مدرسة المسلم الإعدادية بنين، مجدي يوسف الجندي، مدير مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات، ثناء محمد الأحمدي، مدير مدرسة محلة حسن الإعدادية بنات، منى السيد شلبي، مدير مدرسة دمرو تعليم أساسي، هيام عبد المنعم حلاوة، مدير مدرسة الشرقية تعليم أساسي، عماد الدين زغلول، مدير مدرسة يوسف مغاوري تعليم أساسي، ميمي سعد مصطفى، مدير مدرسة بشبيش الإعدادية بنات، السيد محمد غازي، مدير مدرسة يوسف أفندي تعليم أساسي، إيناس فتحى عبد المطلب، مدير مدرسة عبد الله المنشاوي تعليم أساسي، إبراهيم محمود خضر، مدير مدرسة سنبارة الإعدادية المشتركة، أمينة عبد الحميد السلاموني، مدير مدرسة ش يحيى عبد الفتاح الإعدادية بنين، ياسر رفعت العرابي، مدير مدرسة حسين جمال الدين جمجوم تعليم أساسي، محمد السيد العايدي، مدير مدرسة الشيشيني تعليم أساسي، مصطفى عبد المجيد الخولى، مدير مدرسة عبد الفتاح قريطنة الإعدادية، حسام فرج عاشور، مدير مدرسة د. محمد طلبة تعليم أساسي.

وخلال الفعاليات تم تكريم رحلة العطاء الوظيفي لكل من يحيى عبد النبي عرفة، مدير مدرسة الشيشيني تعليم أساسي، محمد مصطفى غازی، مدير مدرسة الحوامدية الإعدادية، حنان عبد المنعم محرز، مدير مدرسة القيصرية الإعدادية المشتركة، وسوسن السيد عزازي، مدير مدرسة فصول النصر ببطينة

كما تم منح دروع التكريم سمير أحمد أبو سعيد، معلم كبير بمدرسة ديرب هاشم ع المشتركة، وتم تكريم أعضاء مكتب التعليم الإعدادي بشرق المحلة؛ جلال العشري محمود العشري، رئيس قسم، على مصطفى الغريب الدريني، رئيس قسم، الأستاذ محمود عبد المنعم عاصي، رئيس قسم، حنان إبراهيم حسن النشار، فني، سهام محمد محمد على، فني، و لبيبة محمد عبد الرازق، فني.

وفي نهاية ملتقى التعليم الإعدادي الثاني، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع السادة القائمين على تنظيم الملتقى، متمنياً دوام العطاء والمزيد من الجهد لدفع العملية التعليمية بالغربية إلى الأمام.