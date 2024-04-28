السيطره على حريق منزل بالفيوم دون اصابات

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل، بقرية الكعابي بمركز سنورس دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية الكعابي الجديدة التابعة لمركز سنورس، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق وتبين انه شب بالطابق الثاني، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بندب خبراء المعمل الجنائي لبيان اسباب الحريق وتولت التحقيق .

حادث اخر

وفى حادث اخر اليوم أصيب 3 مواطنين في حادث إنقلاب دراجة بخارية، بطريق سنهور/ بحيرة قارون، امام قرية السعيدية، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت الحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية، بطريق قرية سنهور ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين ان الحادث وقع بطريق سنهور/ بحيرة قارون امام قرية السعدية وأسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين الى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.