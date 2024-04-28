"أهل مصر" قصور الثقافة تختتم ملتقى فتيات المحافظات الحدودية بمطروح

أهل مصر .. اختتمت السبت فعاليات الملتقى الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون المرأة بالمحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي أقيم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة مطروح، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، على مدار 10 أيام، حفلت بالكثير من الورش الفنية والحرفية واللقاءات التثقيفية والجولات الميدانية.

وشهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حفل ختام الملتقى الذي نظمته الهيئة بمكتبة مصر العامة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، ونخبة من المثقفين.

اللواء خالد شعيب

في كلمته رحب محافظ مطروح بسفيرات المحافظات الحدودية، قائلا: نرحب اليوم بالجميع على أرض مطروح بوابة مصر الغربية تلك البقعة المميزة التي شهدت مشروعات قومية عملاقة من أهمها مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربية، وتطوير الطريق الدولي الساحلى مطروح - إسكندرية، وكذا تطوير طريق سيوة مطروح الخرساني، والقطار الكهربي، وتطوير ميناء السلوم البري، ومشروعات الهيدروجين الأخضر على أرض مدينة النجيلة، وقريبا مدينة رأس الحكمة الجديدة.



وأبدى شعيب إعجابه بالعمل بروح الفريق، ضمن مشروع "أهل مصر"، المنفذ ضمن البرنامج الرئاسي المعني بأبناء المحافظات الحدودية، والذي يعد بمثابة فرصة للالتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة، والتعرف على إنجازات الدولة ومشروعاتها التنموية غير المسبوقة في المجالات كافة، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وتوجه "شعيب" بالشكر للدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة وهيئة قصور الثقافة وفريق عمل الملتقى للاهتمام بتطوير المناطق الأكثر احتياجا، من خلال البرامج التنموية التي تهدف إلى زيادة الوعي وغرس روح الانتماء والولاء للوطن، وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن عمليات التنمية لن تكتمل إلا بجهود وسواعد أبناء مصر المخلصين الذين هم بمثابة صمام الأمان لحدود مصرنا الغالية مع قواتنا المسلحة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن ومواجهة ما يحيط بنا من تحديات.

كما توجه بالشكر للواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية على دعمه واهتمامه المستمر، متمنيا مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.

وفي كلمتها نقلت د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، تحية رئيس هيئة قصور الثقافة للحضور، وتوجهت بالشكر له لدعمه الكبير لأنشطة قصور الثقافة وفعاليات الملتقى، وأثنت على فريق عمل الملتقى.

وأبدت "موسى" سعادتها بالأعمال المقدمة، مشيدة بأداء المشاركات اللاتي قررن إقامة مشروعات خاصة بهن بمحافظاتهن عقب عودتهن، خاصة في مجال الورش الحرفية التي أبدعهن بها، وأوصت المشاركات في ختام حديثها بضرورة تنمية مهاراتهن والعمل على تطويرها بشكل دائم.

وأعرب أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، عن سعادته بإقامة فعاليات الملتقى بالتزامن مع احتفالات الدولة بالذكرى الغالية وهي عيد تحرير سيناء، موجها الشكر لكل الداعمين للملتقى لكي يخرج بتلك الصورة المشرفة.

ورحب محمد حمدى مدير عام فرع ثقافة مطروح بجميع الحضور على أرض المحافظة، مثنيا على البرنامج المعد ضمن برامج العدالة الثقافية للمحافظات الحدودية، والذي ساهم بشكل كبير في تطوير مهارات المشاركات من خلال اللقاءات التثقيفية والورش الفنية والتراثية، واختتم حديثه موجها الشكر لمدير عام مكتبة مصر العامة على حسن الاستقبال والتعاون.

من ناحيتها توجهت مها رشدي منسق الفعاليات بإدارة ثقافة المرأة، بالشكر للدكتورة دينا هويدي مدير عام الإدارة والمشرف التنفيذي، مشيرة إلى أن الإدارة حرصت على إعداد برنامج شامل لدعم وتمكين المرأة بالمحافظات الحدودية، وتعزيز قيم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وفقا لسياسات الدولة المصرية.

وأضافت أن ذلك تم من خلال التركيز على طرح القضايا التي تعد من أولويات المرأة المصرية بجانب الورش الفنية والأدبية، وورش الحكي الخاصة بالتراث الشعبي لإتاحة فرص التعلم والمعرفة وتبادل الأفكار والخبرات.

وكانت الفعاليات قد بدأت بتفقد معرض فني اشتمل على قرابة 160 قطعة فنية نتاج الورش التي تم تنفيذها طوال فعاليات الملتقى، وهي "الخيامية، التطريز السيوي، الفن التشكيلي، المكرمية، الجلود الطبيعية، الحلي والإكسسوارات" وغيرها.

وعلى مسرح المكتبة العامة بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتم عرض فيلم وثائقي عن أهم معالم محافظة مطروح، وآخر عن فعاليات الملتقى من ورش وندوات وزيارات ميدانية، من إعداد وإخراج فريق أهل مصر، بالإضافة إلى تقديم فقرة نتاج ورشة الدوبلاچ الصوتي.



كما شهد الحفل تقديم عرض مسرحي بعنوان "عيشة" نتاج ورشة المسرح للمخرج أشرف النوبي، وتدور فكرته حول أحقية العيش في الحياة بحرية، من خلال "عيشة" تلك الفتاة التي تدرس بإحدى كليات جامعة القاهرة، ويراودها حلم يؤرقها ترى خلاله أنها مجبرة على الزواج من ابن عمها، امتثالا للعادات والتقاليد، وتتوالى الأحداث وتستيقظ "عيشة" ذات مرة من الحلم على صوت الهاتف، لتتلقى مكالمة هاتفية من أخيها الداعم الدائم لها ولفكرة استكمال تعليمها برفضه ما روته له عيشة في حلمها، لتعيش حياتها دون إجبار.

أعقب ذلك فقرة التكريمات للمشاركين في الملتقى من محاضرين، ومدربين وفريق عمل المشروع، بجانب تبادل الدروع التذكارية.

واختتم الحفل بباقة متميزة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث قدمتها فرقة مطروح للفنون الشعبية.

يشار إلى أن الملتقى أقيم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ونظمته الإدارة العامة لثقافة المرأة، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة مطروح، بمشاركة أكثر من مئة سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح وأسوان بالإضافة إلى "حي الأسمرات" بالقاهرة، وشهد عددا من الجولات والزيارات الميدانية بجانب اللقاءات التثقيفية والورش الفنية والأدبية.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.