توريد 35623 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

تواصل شون وصوامع محافظة البحيرة، استقبال محصول القمح من المزارعين، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الأحد لشون وصوامع المحافظة 35623 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

ووجهت نائب محافظ البحيرة وجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .

ومن الجدير بالذكر أن سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 2000 جنيها و درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيها للأردب ويحصل المزارعين والموردين على مستحقاتهم خلال 48 ساعه من التوريد.

أسعار القمح تثير غضب المزارعين في البحيرة

وأعرب عدد من المزارعين بمختلف قري محافظة البحيرة، عن غضبهم الشديد من تحديد سعر توريد القمح هذا العام مقابل 2000 جنيهًا فقط للأردب الواحد، مطالبين بضرورة زيادة قيمة التوريد، بعد الإرتفاع الشديد بجميع مستلزمات الإنتاج منذ بدء موسم الزراعة، سواء من تجهيز الحقول للزراعة، أو الأسمدة الزراعية وكذلك السولار اللازم لري الزراعات عبر ماكينات الري، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية، وأنه من الضروري رفع قيمة التوريد لتحقيق امش ربح .

وطبقا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد تم حظر نقل القمح من مكان الى آخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر أصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من إستخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.