حالة الطقس.. استقرار الأحوال الجوية بالبحيرة اليوم الأحد

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة، اليوم الأحد 28 أبريل 2024، حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية، مع طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وبلغت درجة الحرارة العظمي 29 درجة مئوية، بينما تبلغ درجة الحرارة الصغري 14 درجة مئوية، وتبلغ نسبة الرطوبة 43%، مع وجود رياح خفيفة إلي متوسطة بقري ومدن المحافظة، تتراوح سرعتها مابين 22إلي 23كم/ساعة، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات، سواء في الطرق السريعة التي تربط محافظة البحيرة بالمحافظات المجاورة، مثل الطريقان الزراعي ةالصحراوي وكذلك الطريق الدولي الساحلي، أو الطرق الفرعية التي تربط مدن وقري المحافظة .

ونتيجة لاستقرار الأحوال الجوية، شهد ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، تواجد أعداد كبيرة من الصيادين عقب الإنتهاء منذ الصباح الباكر ، داخل الميناء تمهيدا لممارسه أعمالهم في صيد الأسماك من مياه البحر الأبيض المتوسط ،سواء في رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو رحلات الصيد الطويلة من خلال المراكب الكبيرة المزودة بالثلاجات اللازمة لحفظ الأسماك ، بالإضافة إلي مستلزمات وإحتياجات الصيادين من أطعمة ومشروبات .

وفي بوغاز رشيد يسير العمل بشكل طبيعي من دخول وخروج مراكب الصيادين التي تحمل أعداد كبيرة من الصيادين من أبناء مدينة رشيد والقري التابعة لها ، خاصة بعد هدوء الأمواج في مياه البحر المتوسط .

وفي قري المحافظة تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر لمواصلة حصاد المحاصيل الزراعية سوا الخضروات مثل البطاطس والبسلة، أو الفاكهة مثل البرتقال والفراولة، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة للخضر والفاكهة، في مدن المحافظة والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلي إستمرار حصاد محصول القمح وتوريدة إلي شون وصوامع المحافظة، وكذلك قيام المزارعين بري الحقول عبرماكينات الري ، بعد توقف سقوط الأمطار منذ أيام طويلة .

حملات مكثفة على المعديات والمراكب النيلية بالقري والمدن

ومن جانبها تقوم الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة، بتنفيذ حملات مكثفة على المعديات والمراكب النيلية بكافة القري والمدن؛ لمتابعة مدي إلتزام أصحاب تلك المعديات والمراكب النيليه بالأعداد القانونية من الركاب ، وكذلك حصولهم علي التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .