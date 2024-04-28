تحرير65 مخالفة للمخابز السياحية والأفرنجية بالإسماعيلية

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، شنت حملة مكبرة خلال اليومين الماضيين لضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

وأكد ن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، قامت بمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية، وتنفيذ عدة حملات تموينية والمرور على المخابز والمطاعم بمراكز ومدن المحافظة؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك.

وذلك بالتعاون بين مديرية التموين، مباحث التموين، ورؤساء الوحدات المحلية.

ففي حي ثالث مدينة الإسماعيلية، أسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز السياحية وبحوزته كميه تقدر ب نصف طن دقيق بلدي بعد تدويره؛ بهدف الغش والتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملة من 5 محاضر للإدارة بدون ترخيص، و3 محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، و10 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز الإسماعيلية قامت الحملة بتحرير10محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر استخدام أسطوانة منزلية في مطعم.

ونجحت الحملة بمركز ومدينة القصاصين، في تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف، 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وجاري الرقابة والمتابعة المستمرة.

تشكيل لجنة لمتابعة إعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.