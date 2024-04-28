وزير الاتصالات يكشف محاور استراتيجية مصر الرقمية (فيديو)

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محاور استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدًا أن لها 3 أهداف رئيسية.

وقال، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، اليوم الأحد، إن الهدف الأول تقديم خدمات حكومية سهلة ميسرة للموطنين، والهدف الثاني مساعدة الشباب للمنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلي والعالمي، والثالث تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار.

قواعد بيانات الحكومة مربوطة بالكامل:

وأوضح، أنه انبثق من الأهداف الثلاثة محاور عدة، منها التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار الرقمي.

وأكد أن كل قواعد بيانات الحكومة ربطت بالكامل في 2020، وفي 2022 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة مصر الرقيمة وكان بها 130 خدمة حكومية، والآن بها 170 خدمة، وسجل عليها 7 ملايين مواطن.