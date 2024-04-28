تعرف على مواعيد مباريات اليوم في بطولة افريقيا لسيدات الطائرة
تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة «سيدات» التي تقام في ضيافة النادي الأهلي لليوم الثالث على التوالي، حيث تختم اليوم الأحد منافسات دور المجموعات.
ويشهد اليوم 7 مباريات على النحو التالي:
• الجمارك الكيني X مايو كاني الكاميروني (2 ظهرا - صالة الشهداء).
• الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائريX ليتو الكاميروني (4 عصرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
*السجون الكيني X ناصرية بجاية الجزائري (4 عصرا - صالة الشهداء).
* الأنابيب الكيني X سان دوني جزر ريونيون (6 مساء - صالة الأمير عبد الله الفيصل).
*البنك التجاري الكيني X سوكوسيم السنغالي (6 مساءً - صالة الشهداء).
* مصنع الكحول الإثيوبي X الزمالك (8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).
* مشعل بجاية الجزائري X اسيك ميموزا الإيفواري (8 مساءً - صالة الشهداء).
ويحصل الأهلي على راحة من مباريات اليوم وفقا لجدول مباريات البطولة.