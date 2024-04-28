مران بدني قوي لسيدات طائرة الأهلي إستعداداً لثمن نهائي بطولة افريقيا

يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي مرانًا بدنيًا داخل صالة الجيم اليوم، في إطار استعداداته القوية لمواصلة مشواره في بطولة إفريقيا للأندية.



وحسم الفريق التأهل في صدارة المجموعة بعد الفوز أمس على السجون الكيني بنتيجة 3-0.

وخاض سيدات طائرة الأهلي مرانا خفيفا صباح اليوم بفندق الإقامة في تمام الساعة العاشرة صباحا ثم أدى مرانا بدنيا في الجيم.

ووضع إبراهيم فخر الدين، المدير الفني برنامجا خاصا للفريق وفقا لخطة الاستعداد للمنافسات القادمة في البطولة.

وحصل فريق سيدات طائرة الأهلي اليوم على راحة وفقا لجدول المباريات.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب ناصرية بجاية الجزائري بنتيجة 3- صفر، وواصل انتصاراته بعد الفوز على السجون الكيني بنتيجة 3-0.