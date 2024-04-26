فريق السيرت المصرى التابع لتنظيم الاتصالات يفوز بالمركز الثانى في أكبر مسابقة عالمية للأمن السيبراني

حقق المركز المصري الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنجازا كبيرا خلال مشاركته في المناورة السيبرانية الدولية التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في دبي من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من شهر إبريل الجاري و ذلك على هامش فاعليات المعرض و المؤتمر الخليجى لأمن المعلومات.

واستطاعت مصر احتلال المركز الثاني من بين ١٠٨ دولة شاركت في المناورة بهدف اختبار قدراتها الدفاعية والاستباقية ضد الهجمات والمخاطر السيبرانية.

ويشارك المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بصفة مستمرة في مناورات سيبرانية وطنية وإقليمية ودولية، ففي أكتوبر الماضي حقق المركز الأول في المناورة الدولية التي جرت على هامش الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني بأبو ظبي.

هذا بخلاف المناورات الوطنية التي نظمها المركز بمشاركة قطاعات البنية المعلوماتية الحرجة في الدولة المصرية بهدف تعزيز قدرات المؤسسات والهيئات الحكومية وتحسين استجابتها للحوادث السيبرانية.

وتسهم المناورات السيبرانية في تحديد نقاط الضعف في الأنظمة الأمنية، تقييم كفاءة خطط الاستجابة للطوارئ، تحسين الاتصالات والتعاون بين فرق الأمن السيبراني، تدريب العاملين على الإجراءات الأمنية المناسبة، وزيادة الوعي بالمخاطر السيبرانية.