تشكيل دريمز الغاني المتوقع لمواجهة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية

إستقر الجهاز الفني لفريق دريمز الغاني بقيادة المدرب الوطني عبد لكريم زيتو على التشكيل الأساسي الذي يستضيف الزمالك مساء اليوم الأحد في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يدخل دريمز مباراة اليوم بحثاً عن تأهل تاريخي لنهائي بطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ويحتاج دريمز للفوز بأي نتيجة من جل العبور مباشرة للمباراة النهائية بعدما عاد بتعادل ثمين من مباراة الذهاب في القاهرة.

تشكيل دريمز المتوقع لمواجهة الزمالك

ومن المنتظر أن يدفع عبد الكريم زيتو المدير الفني لدريمز بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى : سولمون أجباسي.

‏خط الدفاع :إيريك بواتينج - عبدول جاليلو - ماكارثي أفوري- أبينزر ادادي.

‏خط الوسط : إيمانويل أجاي - سليمانا سوهايني - عبد العزيز عيسي - ديريك أجاي.

‏خط الهجوم : جون أنتوي - بواتينج منساه.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني

تنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني في اياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية في تمام الساعة الساعبة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

تنقل مباراة الزمالك ودريمز الغاني في اياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس.