زيزو يقود تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة دريمز الغاني

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، على التشكيل الأساسي لفريقه الذي يواجه مضيفه دريمز الغاني مساء اليوم الأحد، في مواجهة نارية بإياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

من المنتظر أن يشهد تشكيل الفارس الأبيض في لقاء اليوم عودة الثلاثي أحمد مصطفى زيزو وعمر جابر وأحمد فتوح بعد غيابهم عن مباراة الذهاب في القاهرة التي انتهت بالتعادل السلبي.

كما يواصل جوميز اعتماده على الدولي التونسي سيف الجزيري لقيادة خط هجوم الزمالك في مباراة اليوم.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة دريمز في الكونفدرالية:

من المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني:

تنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني في إاياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني:

تنقل مباراة الزمالك ودريمز الغاني في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس.