تحذير قوي للأهلي قبل مباراة الترجي في نهائي إفريقيا (شاهد)

أشاد الناقد الرياضي محمد عصام، بأداء النادي الأهلي وتحقيقه الفوز على نادي مازيمبي بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتأهله للنهائي القاري للمرة الخامسة على التوالي.

الأهلي تنتظره مباراة قوية للغاية أمام الترجي التونسي

وأضاف عصام خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير مذيعتا برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الأهلي تنتظره مباراة قوية للغاية أمام الترجي التونسي في مبارتي نهائي دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن دربي الأهلي والترجي عادة ما يشهد إثارة في كافة اللقاءات.

وحذر الناقد الرياضي، لاعبي الأهلي وجهازه الفني من خطورة الفريق التونسي الذي تمكن من حسم بطاقة التأهل على إحدى أفضل الفرق في أفريقيا، بعد الإطاحة بفريق صن دوانز الجنوب أفريقي.

وأوضح أن الأهلي والترجي لعبا 24 مرة من قبل، والكفة والتاريخ يرجح الأهلي، ولكن يجب على لاعبي الأحمر الاستعداد جيدا لهذه المباراة.

التحضير الجيد لمبارتي النهائي

وتابع أنه يجب على السويسري مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، التحضير جيدا لمبارتي النهائي، لافتًا إلى أن نزول إمام عاشور في الشوط الثاني من مباراة مازيمبي كان بمثابة نقطة التحول في المباراة وتقديم المساندة لخط الهجوم.

وأشار محمد عصام إلى أن هناك بعض الانتقادات التي تطال المدير الفني للأهلي بسبب تشكيل الأهلي الذي يخوض به المباريات وغياب عدد من اللاعبين، أو التمسك بوجود لاعب معين في التشكيل الأساسي.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هنأ النادي الأهلي وجماهيره بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ١٧ في تاريخه والخامسة علي التوالي، بعد فوزه علي فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفه، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم مساء امس، على استاد القاهرة الدولي، ليصبح مجموع المباراتين ٣ - ٠ لصالح النادي الأهلي.

كما قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب انتهاء المباراة، مشيداً بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية واصرارهم على تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية، متمنياً التوفيق للفريق فى الدور النهائي للبطولة، متمنياً أن يلحق فريق الزمالك بالاهلي في نهائي بطولة الكونفدرالية في مباراته أمام فريق دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي علي استاد بابا يارا الرياضي.

وكان النادي الأهلي قد تعادل ذهاباً تعادلاً سلبياً، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد لوبومباشي مازيمبي، ويتطلع الأهلي إلى المضي نحو استعادة لقبه المفضل من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال واسعاده جماهيره، بعد تأهله للمباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي والـ١٧ في تاريخه.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في النصف الأخير من شهر مايو المقبل.