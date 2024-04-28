الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب زد: الأهلي يستطيع التتويج بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

قال محمد ثابت صاروخ المدرب العام لفريق زد، أن فريقه يسير بخطوات ثابتة في بطولة الدوري بالموسم الجاري.

وأنتصر فريق زد على بلدية المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات دوري نايل.

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أضاف "صاروخ" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "زد قدم مباراة جيدة أمام بلدية المحلة واستحق الفوز بالنقاط الثلاثة".

وتابع صاروخ: "زد يسير بخطوات ثابتة في بطولة الدوري بالموسم الجاري، ونسعى للتواجد في المربع الذهبي".

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وأشار: "الأهلي استحق الفوز على مازيمبي والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والفريق قادر على التتويج باللقب".

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، ليواجه الترجي بعد فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي. 

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