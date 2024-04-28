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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صلاح: لو فكر لاعبو الزمالك في الجمهور سيعودون بالانتصار من غانا

الزمالك
الزمالك

شدد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق لاعبي الأبيض على أهمية التركيز في مباراتهم أمام دريمز الغاني ، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يلتقي الزمالك مع دريمز الغاني، مساء اليوم الأحد، على ملعب بابا يارا، في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

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محمد صلاح يتوقع تشكيل الزمالك الأقرب أمام دريمز

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غالي : علاقتي مع جماهير الزمالك محترمة

أضاف محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، على قناة المحور: "متفائل بمباراة الزمالك أمام دريمز الغاني، والمباراة ستكون صعبة على الفريقين، ولكن اسم الزمالك وتاريخه كبير".

وواصل: "جماهير الزمالك تستحق الفرح، ولو قام اللاعبين بالتفكير في الجمهور سيعودون بالانتصار من غانا".

وأشار : "اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، وهو ما تعكسه تصريحاتهم خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، ولابد وأن يضع جوميز التشكيل الأمثل الذي يعرفه الجميع".

وأختتم: "قادرون على التأهل من غانا، وهناك روح وإصرار كبير من الجميع داخل الزمالك على التأهل لنهائي الكونفدرالية".

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