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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح يتوقع تشكيل الزمالك الأقرب أمام دريمز

الزمالك
الزمالك

تحدث محمد صلاح، نجم الزمالك السابق عن التشكيل الأمثل الذي سيخوض به الفارس الأبيض مباراته أمام دريمز الغاني ، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يلتقي الزمالك مع دريمز الغاني، مساء اليوم الأحد، على ملعب بابا يارا، في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

أضاف محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، على قناة المحور: "هناك حالة من الإصرار والروح الكبيرة بين لاعبي الزمالك، وقادرون على التأهل من غانا إلى نهائي الكونفدرالية".

وتابع تصريحاته : "تشكيل الزمالك هو من سيتحمل المسؤولية أمام الجماهير، ويجب أن يقود الجزيري هجوم الفريق أمام دريمز، بالإضافة إلى مشاركة محمد شحاتة أساسيًا من بداية اللقاء".

وأشار: "من أفضل أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل كالاتي: 
في حراسة المرمى:محمد عواد
في الدفاع:عمر جابر – حمزة المثلوثي- حسام عبد المجيد- أحمد فتوح.
خط الوسط: نبيل دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي.
في الهجوم: أحمد السيد زيزو -  سيف الجزيري- مصطفى شلبي.

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