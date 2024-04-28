خبير مالي يتوقع عودة مؤشرات البورصة للصعود خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري ارتداد المؤشرات نحو الصعود، في ظل وصول الأسعار إلى مستويات متدنية ومغرية للشراء.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 خلال تعاملات الأسبوع مستوى 27400 نقطة.

كما تتوقع أيضا أن يمثل مستوى 26000 نقطة مستوى مقاومة أول، ومستوى26600 مستوى مقاومة ثان، على أن تكون منطقة 25500 نقطة مستوى دعم أول، ومنطقة 25250 نقطة مستوى دعم ثان.

كانت التحركات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك عودة الحديث عن تطبيق ضريبية الأرباح الرأسمالية قد عصفت بمؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية.

تسببت هذه الاضطرابات في تصاعد حدة المخاوف من جانب المستثمرين الأفراد، والمؤسسات المحلية من تكبدهم مزيدا من الخسائر، وهو ما دفعهم إلى ضغوط بيعية مكثفة، دفعت المستثمرين الأفراد إلى البيع العشوائي تجنبا من تعميق خسائرهم.

حاولت مشتريات المستثمرين والمؤسسات الأجنبية في تحقيق التماسك للسوق إلا أن تصاعد وتيرة المخاوف من تحركات عسكرية في المنطقة، مع الحديث عن تطبيق ضريبة البورصة حالت دون تحقيق مؤشرات البورصة للتماسك، لتواصل نزيف النقاط والخسائر، وفقدان مكاسبها التي تحققت على مدار الأشهر الماضية.