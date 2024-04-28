فكري صالح: الزمالك سيتأهل لنهائي الكونفدرالية

قال فكري صالح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تخطى عقبة دريمز والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

أضاف صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "عودة الثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح وعمر جابر تزيد من فرص الزمالك في تحقيق الفوز على الفريق الغاني والعودة بـ بطاقة التأهل من كوماسي".

وواصل: "كنت أتمنى تواجد شيكابالا في اللقاء ولكن له دور تحفيزي خارج الملعب قبل المباراة مع زملائه اللاعبين".

يلتقي الزمالك مع دريمز الغاني، مساء اليوم الأحد، على ملعب بابا يارا، في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

في سياق متصل أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، على قناة المحور: "محمود عبد الرازق شيكابالا ليس غائبًا عن الفريق بل هو متواجد داخل الملعب مع اللاعبين وسيقدم دوره القيادي على أكمل وجه".