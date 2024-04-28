الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فكري صالح: الزمالك سيتأهل لنهائي الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

قال فكري صالح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تخطى عقبة دريمز والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

txt

فكري صالح يزور قطاع ناشئين المقاولون العرب

txt

جلسه علاجيه لنجم الزمالك فى فندق الإقامة

أضاف صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "عودة الثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح وعمر جابر تزيد من فرص الزمالك في تحقيق الفوز على الفريق الغاني والعودة بـ  بطاقة التأهل من كوماسي".

وواصل: "كنت أتمنى تواجد شيكابالا في اللقاء ولكن له دور تحفيزي خارج الملعب قبل المباراة مع زملائه اللاعبين".

يلتقي الزمالك مع دريمز الغاني، مساء اليوم الأحد، على ملعب بابا يارا، في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

في سياق متصل أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، على قناة المحور: "محمود عبد الرازق شيكابالا ليس غائبًا عن الفريق بل هو متواجد داخل الملعب مع اللاعبين وسيقدم دوره القيادي على أكمل وجه".

مواد متعلقة

طائرة الزمالك تفوز على بجايه الجزائري فى بطولة إفريقيا للسيدات

الجريدة الورقية