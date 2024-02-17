فكري صالح يزور قطاع ناشئين المقاولون العرب

استقبل محمد عبد العزيز (زيزو) المشرف علي قطاع الشباب والناشئين بنادي المقاولون العرب فكري صالح خبير وشيخ مدربي حراس المرمى بمصر خلال مباراة فريق المقاولون العرب مواليد 2009 وفريق نادي زد التي أقيمت اليوم بنادي المقاولون العرب و التقى فيها بمجموعة من مدربي حراس مرمى المقاولون العرب.

في سياق آخر استضاف قطاع الناشئين بنادي المقاولون إحدى أكاديمياته الخارجية بفرع مدينتي في ودية جديدة للاعبين في المراحل السنية من مواليد 2009 إلى 2018.

وقد رحب يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، باللاعبين وأولياء الأمور، وشرح دور الأكاديمية في تعليم أساسيات كرة القدم وتوفير الدعم البدني والنفسي والتغذية الرياضية للاعبين، وإقامة دورة سنوية لجميع أكاديميات المقاولون العرب، بهدف اختيار المواهب المميزة للانضمام إلى نادي المقاولون العرب.

وأضاف يسري عبد الغني على أهمية دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم وتشجيعهم على متابعة الرياضة.

وفي نهاية اللقاء، عبر عبدالغني عن أمنياته للفرق المشاركة بالتوفيق في مسيرتهم الرياضية.