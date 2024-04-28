وفاة الفنان العراقي عامر جهاد

رحل عن عالمنا الفنان الكوميدي عامر جهاد، وأعلنت نقابة الفنانين العراقيين خبر الوفاة دون الكشف عن الأسباب أو موعد العزاء والجنازة.

وكتبت صفحة النقابة عبر موقع فيسبوك، : "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان عامر جهاد، والذي وافته المنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من هو عامر جهاد؟

يشار إلى أن الفنان عامر جهاد، ممثل كوميدي وتراجيدي عراقي، من مواليد المحمودية في العاصمة بغداد، العام 1955، وخريج معهد الفنون الجميلة قسم الفنون المسرحية، العام 1977، وعضو الفرقة القومية للفنون المسرحية.

ومن أهم أعماله: "المسافر، برج العقرب، السيدة، أبو الطيب المتنبي، أسد الجزيرة، البيت المنسي، ليل السفينة، مملكة الشر، سارة خاتون، بيوت الصفيح، يوميات عراقي، إعلان حالة حب، تمام عزوز، جبل النار، الكاميرا الخفية".

كما قدَّم الفنان العراقي مسرحية "العالم في ليلة"، وبرنامج "مشاوير"، وقام بكتابته وتقديمه، أما في السينما فقدم فيلمًا كوميديًا مع الفنان الراحل راسم الجميلي، بعنوان "السيد المدير".

ويذكر أن ابتعد الفنان عامر جهاد، عن العمل منذ سنوات بسبب سوء حالته الصحية، وذلك بعد وفاة ابنه المريض.