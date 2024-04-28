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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لوهافر يحرج باريس سان جيرمان ويؤجل حسمه للقب الدوري الفرنسي

باريس يتعادل بصعوبة
باريس يتعادل بصعوبة مع لوهافر

تعادل باريس سان جيرمان بشق الأنفس مع لوهافر بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول ستاد حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

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أحرز أوبيري هدف التقدم لفريقه لوهافر في الدقيقة 19، قبل أن يرد باركولا هدف التعادل لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 29، ثم سجل الغاني أندريه آيو هدف التقدم للضيوف مجددا بالدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل عبدالله توريه هدف التقدم لفريقه لوهافر بالدقيقة 61 عبر ركلة جزاء، قبل أن يحرز المغربي أشرف حكيمي هدف تقليص الفارق بالدقيقة 78، بعدها أحرز راموس هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بلحظات ليخطف التعادل.

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وكان باريس سان جيرمان يحتاج للفوز من أجل التتويج بلقب الدوري الفرنسي بشكل رسمي لكن يتأجل الحسم للجولة المقبلة من عمر المسابقة المحلية.

موقف باريس سان جيرمان ولوهافر:

رفع باريس سان جيرمان المتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، رصيده إلى 70 بعد خوضه 30 مباراة (20 فوز، 10 تعادلات، وخسارة واحدة)، فيما يرتفع رصيد لوهافر إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

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