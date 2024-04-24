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الأربعاء 24 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يجهز صفعة لبرشلونة

يامال مع مدربه تشافي
يامال مع مدربه تشافي

هدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي برئاسة ناصر الخليفي نظيره برشلونة بالتعاقد مع أحد نجومه في نهاية الموسم الكروي.

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ويرغب نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع جوهرة البارسا لامين يامال لكن يرفض النادي الكتالوني في التفريط فيه بأي ثمن.

بالإضافة إلى ذلك يرغب باريس سان جيرمان في التعاقد مع بيرنادو سيلفا لاعب مانسشتر سيتي، ولدى اللاعب البرتغالي رغبة قوية في الانتقال إلى صفوف النادي الكتالوني منذ فترة طويلة.

ويعتبر سيلفا من أبرز لاعبي مانشستر سيتي، وأفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، وسيكون رحيله عن السيتي صعبا، لكن ربما يساعده وكيله مينديز في تلك المهمة بنقل إلى صفوف برشلونة.

لدى مينديز علاقة جيدة مع الناديين ويملك سيلفا شرطا جزائيا في عقده مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل يصل قيمته إلى 50 مليون يورو، ويعتبر باريس سان جيرمان أحد المهتمين بالتعاقد معه ويستطيع دفع المبلغ.

أما برشلونة يستطيع التعاقد مع سيلفا حال بيعه لاعبا آخر من قائمته، والحصول على تمويل مادي قوي للصفقة من أجل قوانين اللعب المالي النظيف.

سيجد برشلونة صعوبة في التعاقد مع سيلفا وسط منافسته مع نادي باريس سان جيرمان الذي يسعى للتعاقد معه أيضًا في الصيف المقبل.

 

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