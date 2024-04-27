"الشباب والرياضة "تطلق أولى فعاليات القوافل الطبية التوعوية بمحافظة الشرقية

بالقرى الأكثر إحتياجاً وقري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”...

أطلقت وزارة الشباب والرياضة أولى فعاليات القوافل الطبية التوعوية ، بالقرى الأكثر إحتياجاً وقري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي إهتمام الوزارة بالقرى الأكثر إحتياجاً، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب، إنطلاقاً من إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالإرتقاء والنهوض بتلك القري، من خلال تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " وتنفيذاً لإستراتيجية مصر للتنمية 2030 ، موضحاً أن القوافل الطبية تشمل تنظيم ندوات توعية حول الإدمان وبعض الأمراض المزمنة، في إطار توجهات الدولة بمحاربة ظاهرة المخدرات والتوعية بالأمراض المزمنة.

وتم تنفيذ القافلة بمركز مشتول السوق قرية نبتيت بمحافظة الشرقية، و شملت ( طب بشرى ، طب بيطري، توعية صحية) ،وذلك بالتعاون مع جامعة الزقازيق.

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى و الطب البيطري والصيدلة بالجامعة حيث تم الكشف الطبي على ١٦٠٧ حالة مرضية في التخصصات الطبية ( باطنة ، أطفال ، رمد ، أنف وأذن و حنجرة ، جهاز هضمي وكبد ، جلدية ، صدر ، قلب ، أمراض متوطنة ، عظام ، روماتيزم) و تحويل بعض الحالات إلي مستشفى جامعة الزقازيق لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.

فيما تضمنت قوافل الطب البيطري الكشف على الحيوانات والطيور ، وصرف التحصينات والأدوية ، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتطعيم الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية .

كما شملت القوافل الطبية حملات ومحاضرات توعية وتوزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي ، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة.



